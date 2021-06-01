Пекин, , 08:20 — REGNUM Инклюзивные кредиты Китая микро и малым предприятиям выросли в объемах на 32,5% в годовом исчислении в конце апреля на фоне адресной поддержки предприятий, сильно пострадавших от COVID-19, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Непогашенные инклюзивные кредиты микро и малому бизнесу на конец апреля составили 16,8 трлн юаней (около $2,63 трлн), увеличившись на 32,5% в годовом исчислении. Эти кредиты поддержали 36,27 млн фирм, что на 28,9% больше в годовом исчислении, сообщил официальный представитель Народного банка Китая Чжу Чжаовэнь.

С начала 2021 года банк работал с соответствующими департаментами над усилением финансовой поддержки секторов, включая внешнюю торговлю, культуру и туризм, офлайн-продажи, размещение и питание, а также транспорт, которые сильно пострадали от пандемии.

В конце апреля в годовом исчислении рост инклюзивных кредитования секторам культуры, спорта, развлечений, транспорта, складирования и почтовых услуг превысил 10%, добавил он.