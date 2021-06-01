Тоджинский район, Тува, , 08:19 — REGNUM В Тоджинский район Тувы, с которым из-за паводка прервано автомобильное сообщение, вертолётами доставлено 350 кг. Об этом написал врио главы республики Владислава Ховалыга на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В магазинах Тоджи запаса продуктов хватит еще на месяц, но решили, что лучше его пополнить. Авиасообщением завезено 350 кг продовольствия. До Тоора-Хема и Кызыла помогли добраться 50 землякам, среди них 21 ребенок», — отметил он.

Кроме того, в отдалённое село Хамсара вместе с местными жителями вертолёт доставил семь мешков картошки для малообеспеченных в рамках проекта «Картофель в каждый дом».

Тем временем, по словам главы, в районе левобережных дач в Кызыле к противопаводковым работам приступили около сотни военнослужащие 55-ой бригады.

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