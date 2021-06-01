Рига, 1 июня, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В предпоследнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге, сборная России обыграла команду из Швеции по буллитам, обеспечив себе выход в плей-офф турнира.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

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Основное время игры завершилось со счётом 2:2. В составе российской команды шайбы забросили Антон Слепышев и Александр Барабанов.

После игра ушла в буллитную серию, в которой отличился Владимир Тарасенко. В итоге на табло 3:2 — победа сборной России. Таким образом, российские хоккеисты возглавили турнирную таблицу группы А с 14 очками после шести встреч предварительного этапа и теперь выходят в 1/8 финала вместе со сборными Швейцарии, Словакии и Чехии.

Шведы впервые в истории оказались за бортом плей-офф.

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Сегодня, 1 июня, сборная России сыграет со сборной Белоруссии. С 3 июня стартует плей-офф турнира. Завершится мировое первенство в Риге 6 июня.