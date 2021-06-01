Чебоксары,
1 июня 2021, 10:57 — REGNUM После майской жары и больших перепадов температур в Чувашии установилась облачная погода. Резкое майское потепление вызвало такое же бурное цветение, а заядлые садоводы умудрились уже получить первый урожай в теплицах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В лесу
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Борьба за жизнь
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Берёзовые серёжки
Наталия Николаева © ИА REGNUM
В детском саду
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Первоцветы в Чебоксарах
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Возле детского сада
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Пробуждение шиповника
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Пробуждение
Наталия Николаева © ИА REGNUM
После прошлогоднего холодного и первого «пандемийного» мая, когда начало дачного сезона и посадка картофеля сдвинулись по срокам, в этом году наблюдалась аномальная жара, превышающая 35-градусную отметку. Это привело к интенсивному цветению, завлекающему прохожих ароматами и красотой. И один из преобладающих тонов — белый.
Сирень
Наталия Николаева © ИА REGNUM
После дождя
Наталия Николаева © ИА REGNUM
После дождя
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Буйство жёлтого
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Буйство белого
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Буйство белого
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Сквозь асфальт
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Одуванчик и мать-и-мачеха
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Пробуждение
Наталия Николаева © ИА REGNUM
С потеплением и благоуханием будто размягчаются и сердца жителей. В городе можно увидеть не только привычные в этих местах плодовые деревья, но экзотические, названия которых известны разве что ботаникам. На фоне разноцветных «полотен» из растительности устраиваются фотосессии и гуляют влюблённые пары, отгоняя различных насекомых от облюбованных ими мест.
Буйство белого
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Буйство белого
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Во время дождя
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Во дворах в числе наиболее популярных цветов — тюльпаны
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Буйство фиолетового
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Муравей
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Ирисы
Наталия Николаева © ИА REGNUM
После дождя
Наталия Николаева © ИА REGNUM
После дождя
Наталия Николаева © ИА REGNUM
После дождя
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Сегодня, 1 июня, лето в Чебоксарах началось с прохладной и облачной температуры, но синоптики обещают постепенное потепление и 25-градусную жару к концу недели, 5 — 6 июня. Которое, впрочем, сменит очередное похолодание в конце первой декады июня.
Буйство белого
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Выше деревьев
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Чебоксарская аллея
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Корни. Территория, утоптанная людьми
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Потоп на стадионе
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Одуванчиковое поле
Наталия Николаева © ИА REGNUM