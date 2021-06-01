1 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Чебоксары, , 10:57 — REGNUM После майской жары и больших перепадов температур в Чувашии установилась облачная погода. Резкое майское потепление вызвало такое же бурное цветение, а заядлые садоводы умудрились уже получить первый урожай в теплицах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В лесу Наталия Николаева © ИА REGNUM

Борьба за жизнь Наталия Николаева © ИА REGNUM

Берёзовые серёжки Наталия Николаева © ИА REGNUM В детском саду Наталия Николаева © ИА REGNUM

Первоцветы в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

Возле детского сада Наталия Николаева © ИА REGNUM

Пробуждение шиповника Наталия Николаева © ИА REGNUM

Пробуждение Наталия Николаева © ИА REGNUM

После прошлогоднего холодного и первого «пандемийного» мая, когда начало дачного сезона и посадка картофеля сдвинулись по срокам, в этом году наблюдалась аномальная жара, превышающая 35-градусную отметку. Это привело к интенсивному цветению, завлекающему прохожих ароматами и красотой. И один из преобладающих тонов — белый.

Сирень Наталия Николаева © ИА REGNUM

После дождя Наталия Николаева © ИА REGNUM После дождя Наталия Николаева © ИА REGNUM

Буйство жёлтого Наталия Николаева © ИА REGNUM

Буйство белого Наталия Николаева © ИА REGNUM Буйство белого Наталия Николаева © ИА REGNUM

Сквозь асфальт Наталия Николаева © ИА REGNUM

Одуванчик и мать-и-мачеха Наталия Николаева © ИА REGNUM Пробуждение Наталия Николаева © ИА REGNUM

С потеплением и благоуханием будто размягчаются и сердца жителей. В городе можно увидеть не только привычные в этих местах плодовые деревья, но экзотические, названия которых известны разве что ботаникам. На фоне разноцветных «полотен» из растительности устраиваются фотосессии и гуляют влюблённые пары, отгоняя различных насекомых от облюбованных ими мест.

Буйство белого Наталия Николаева © ИА REGNUM Буйство белого Наталия Николаева © ИА REGNUM

Во время дождя Наталия Николаева © ИА REGNUM

Во дворах в числе наиболее популярных цветов — тюльпаны Наталия Николаева © ИА REGNUM Буйство фиолетового Наталия Николаева © ИА REGNUM

Муравей Наталия Николаева © ИА REGNUM

Ирисы Наталия Николаева © ИА REGNUM

После дождя Наталия Николаева © ИА REGNUM После дождя Наталия Николаева © ИА REGNUM

После дождя Наталия Николаева © ИА REGNUM

Сегодня, 1 июня, лето в Чебоксарах началось с прохладной и облачной температуры, но синоптики обещают постепенное потепление и 25-градусную жару к концу недели, 5 — 6 июня. Которое, впрочем, сменит очередное похолодание в конце первой декады июня.

Буйство белого Наталия Николаева © ИА REGNUM

Выше деревьев Наталия Николаева © ИА REGNUM

Чебоксарская аллея Наталия Николаева © ИА REGNUM Корни. Территория, утоптанная людьми Наталия Николаева © ИА REGNUM

Потоп на стадионе Наталия Николаева © ИА REGNUM