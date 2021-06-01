Якутск, , 08:21 — REGNUM В Якутии действует 20 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем с момента обнаружения, 4 174,5 га. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Природные возгорания зафиксированы на территории Нюрбинского, Намского, Олекминского, Сунтарского, Усть-Алданского, Эвено-Бытантайского, Среднеколымского и Томпонского районов. За сутки было ликвидировано четыре природных пожара на площади 150, 5 гектар.

На тушении огня задействовано 299 человек, 49 единиц техники.

«За сутки количество пожаров увеличилось на 1 очаг, площадь пожаров уменьшилась на 109,5 гектар, за счет обнаружения новых пожаров и ликвидации ранее обнаруженных пожаров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая сотрудники лесопожарных служб и привлеченные лица в России потушили 71 природный пожар на площади более 370 га.

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