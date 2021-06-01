Тбилиси, , 08:19 — REGNUM Жителей Грузии во время выборов в органы местного самоуправления в октябре ждёт «сюрприз». Об этом заявил бывший президент страны Михаил Саакашвили, ставший главой комитета по реформам на Украине, 31 мая во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook.

«Мы готовим приятный сюрприз грузинскому народу. Кто-то обрадуется, это будет несколько миллионов грузин. Обидятся 100, 200, 300 человек», — сказал Саакашвили.

Он заявил, что со своими сторонниками будет стремиться к тому, чтобы отстранить правящую партию «Грузинская мечта» от власти. Экс-президент также призвал соратников использовать для этой цели полномочия депутатов парламента республики.

Напомним, в ходе переговоров между властями Грузии и оппозицией по выходу из политического кризиса стороны договорились по итогам выборов в октябре решить, будут ли проводить досрочные выборы в парламент страны. Лидеры «Грузинской мечты» пообещали, что, если их партия наберёт менее 43% голосов, то они объявят парламентские выборы в 2022 году.

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