Москва, 1 июня 2021, 08:23 — REGNUM В России необходимо ввести отцовский многодетный капитал в размере 639,4 тыс. рублей, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко.
Он напомнил, что по итогам ежегодного послания президента России Владимира Путина поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми.
Так, Рыбальченко предлагает в рамках проекта ввести отцовский капитал в размере материнского (639 тыс. рублей), предоставляемый при рождении трёх и более детей в одной семье.
Читайте также: Правила использования маткапитала в России снова изменились
Кроме того, предлагается расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей и ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей на каждого ребенка в многодетной семье, пишет РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением расширить сферы применения материнского капитала.
По мнению Голиковой, нужно дать гражданам больше возможностей для применения маткапитала. В частности, предлагается скорректировать правила использования денежных средств по двум направлениям. Первое — дать возможность семьям использовать материнский капитал сразу после рождения ребёнка на самостоятельное строительство либо реконструкцию частных домов. В настоящее время маткапитал возможно использовать лишь после достижения ребёнком трёх лет.
Второе — разрешить использование маткапитала для оплаты образовательных услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию.
Читайте также: Две трети семей потратили материнский капитал на жильё