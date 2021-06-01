Москва, 1 июня, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В России необходимо ввести отцовский многодетный капитал в размере 639,4 тыс. рублей, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко.

Алексей Корзухин. Возвращение из города (фрагмент)

Он напомнил, что по итогам ежегодного послания президента России Владимира Путина поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми.

«С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография», — говорится в письме, направленном вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Так, Рыбальченко предлагает в рамках проекта ввести отцовский капитал в размере материнского (639 тыс. рублей), предоставляемый при рождении трёх и более детей в одной семье.

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Кроме того, предлагается расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей и ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей на каждого ребенка в многодетной семье, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением расширить сферы применения материнского капитала.

По мнению Голиковой, нужно дать гражданам больше возможностей для применения маткапитала. В частности, предлагается скорректировать правила использования денежных средств по двум направлениям. Первое — дать возможность семьям использовать материнский капитал сразу после рождения ребёнка на самостоятельное строительство либо реконструкцию частных домов. В настоящее время маткапитал возможно использовать лишь после достижения ребёнком трёх лет.

Второе — разрешить использование маткапитала для оплаты образовательных услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию.

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