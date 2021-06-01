Москва, 1 июня, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В России с 1 июня вступил в силу закон, определяющий общие требования к осуществлению просветительской деятельности. Ранее соответствующие сведения были обнародованы на официальном портале правовой информации.

Николай Богданов-Бельский. За книжкой. 1915

В новом законе понятие просветительской деятельности определятся как деятельность, которая осуществляется вне рамок образовательных программ и направлена, в частности, на распространение знаний, опыта, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека.

Также в нем указывается, что порядок и условия ведения просветительской деятельности определяются правительством РФ, осуществляющим контроль использования просвещения, и его запрещено использовать с целью разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также для побуждения к противозаконным действиям.

Кроме того, запрещено также распространение недостоверной информации об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

При этом данный закон призван оградить граждан от антироссийской пропаганды.

Помимо того, известно, что данный законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в декабре минувшего года, которые объяснили, что такой закон необходим для противодействия вмешательству других стран во внутренние дела России.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отказ движения «Открытая Россия» (признано в РФ нежелательной организацией) от дальнейшей деятельности не говорит о зачистке российского политического поля.