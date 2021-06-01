Пекин, , 08:12 — REGNUM Китайский регулятор ценных бумаг одобрил первоначальные публичные предложения (IPO) пяти компаний, входящих в Совет по инновациям в области науки и технологий, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Компании Hefei Gocom Information Technology Co., Ltd., Zhengyuan Geomatics Group Co., Ltd., Guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd., Shandong Intco Recycling Resources Co., Ltd. и Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. будут включены в список Совета по научно-техническим инновациям Шанхайской фондовой биржи, широко известного как STAR market, согласно данным Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

Компании и их андеррайтеры подтвердят даты IPO и опубликуют проспекты после обсуждения с фондовой биржей. STAR market, открытый в июне 2019 года и предназначенный для поддержки компаний в высокотехнологичных и стратегических развивающихся секторах, смягчил критерии листинга, но принял более высокие требования к раскрытию информации.