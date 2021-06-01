Анадырь, , 08:18 — REGNUM На Чукотке подвели итоги предварительного голосования «Единой России» — в бюллетенях было 67 кандидатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM 1 июня со ссылкой на региональный сайт исполкома партии.

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После подведения итогов среди кандидатов в Госдуму большинство голосов по одномандатному округу набрала Елена Евтюхова, по федеральному списку — Ирина Сенаторова.

Лидерами списка в думу Чукотки с большим отрывом стали Елена Евтюхова, Любовь Махаева, Валентина Рудченко и Ирина Сенаторова.

Кроме того, по западному избирательному округу больше всего голосов получила Лариса Абрютина, а по восточному — Анатолий Тынеру.

«Хочу обратить внимание на то, что в голосовании приняла участие вся Чукотка. При этом большая часть из проголосовавших — это жители районов. Для нас особенно важно, что кандидатов выбирали не только члены «Единой России», но и беспартийные, а также представители других партий. Это настоящий народный фильтр. Также стоит отметить, что ни одной жалобы по процедуре голосования не зафиксировано», — сказал руководитель штаба регионального предварительного голосования Леонид Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие 145 тыс. избирателей.