Кызыл, , 08:10 — REGNUM В Туве за минувшую неделю с 22 по 28 мая зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала 2021 года в регионе выявлено 1162 случая инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«За неделю в Кызыле зарегистрировано 18 случаев, Бай-Тайгинском кожууне — 1, Барун-Хемчикском кожууне — 1, Дзун-Хемчикском — 1, Кызылском — 1, Монгун-Тайгинском — 4, Тоджинском — 1, Улуг-Хемском — 4, Эрзинском — 2. Из 36 заболевших 12 детей, старше 65 лет — 4», — отметили в минздраве.

По данным портала Стопкоронавирус. рф, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 15 961. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 15 689 человек. Жертвами коронавируса стали 203 носителя. На лечении остаются 113 пациентов.