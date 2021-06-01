Джакарта, 1 июня 2021, 08:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей страны с Днём рождения индонезийской национальной доктрины Панча Сила. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.
Церемония празднования Дня рождения национальной доктрины Панча Сила в этом году проходит в онлайн-формате.
Президент Индонезии заявил, что Панча Сила сейчас сталкивается с проблемой глобализации. Различные транснациональные идеологии могут использовать средства для взаимодействия между странами, чтобы охватить все уголки Индонезии.
«Давайте укрепим ценности Панча Силы, чтобы стать развитой страной», — призвал глава государства.
Панча Сила — это пять принципов, положенных в основу индонезийской государственности. Принципы были сформулированы первым президентом Индонезии Сукарно в 1945 году.