Джакарта, , 08:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей страны с Днём рождения индонезийской национальной доктрины Панча Сила. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Джоко Видодо «Народ прошел через разные эпохи, руководствуясь ценностями, содержащимися в Панча Силе. Придерживаясь этих ценностей, с единством и взаимным сотрудничеством, в эти трудные времена мы выйдем победителями»

Церемония празднования Дня рождения национальной доктрины Панча Сила в этом году проходит в онлайн-формате.

Президент Индонезии заявил, что Панча Сила сейчас сталкивается с проблемой глобализации. Различные транснациональные идеологии могут использовать средства для взаимодействия между странами, чтобы охватить все уголки Индонезии.

«Давайте укрепим ценности Панча Силы, чтобы стать развитой страной», — призвал глава государства.

Панча Сила — это пять принципов, положенных в основу индонезийской государственности. Принципы были сформулированы первым президентом Индонезии Сукарно в 1945 году.