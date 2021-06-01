Пекин, , 08:10 — REGNUM В юго-западной китайской провинции Гуйчжоу 28 мая завершилась международная выставка больших данных, на которой были подписаны контракты на сумму более 50 млрд юаней ($7,6 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

В трехдневной Китайской Международной выставке индустрии больших данных 2021 года, прошедшей в столице провинции Гуйчжоу городе Гуйяне, приняли участие 225 предприятий из страны и из-за рубежа. В общей сложности в нем приняли участие 324 компании. По данным исполнительного комитета, в ходе выставки было подписано 144 проекта.

Кроме того, было проведено 98 мероприятий, включая форумы и диалоги на высоком уровне по различным темам — от безопасности данных и цифровых услуг до цифровизации отраслей промышленности. Было представлено более 800 новейших высокотехнологичных продуктов, технологий и решений.