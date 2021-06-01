Южно-Сахалинск, , 08:10 — REGNUM На Сахалине перед Параолимпиадой в Японии пройдут адаптацию спортсмены сборной РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в правительстве островного региона.

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Из-за ковидных условий спортсмены должны прилететь в Японию за пять дней до старта своих соревнований. Для акклиматизации и адаптации российских спортсменов разместят в регионах Дальнего Востока, которые по своему климату схожи с Японией и максимально приближены к этому часовому поясу.

На Сахалине курс адаптации пройдут параолимпийцы по плаванию и теннису.

Как сообщало ИА REGNUM, женская сборная Австралии по софтболу приехала в Японию для подготовки к участию в Олимпийских играх в Токио, написало агентство Kyodo.