Южно-Сахалинск, , 08:10 — REGNUM В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело за манипуляции с зарплатой в отношении руководителя одного из высших учебных заведений. Об этом 1 июня сообщили в управлении ФСБ России по Сахалинской области.

По версии следствия, подозреваемый фиктивно трудоустроил в институт несколько лиц и путём выплаты им заработной платы организовал незаконное расходование бюджетных средств, чем причинил учреждению ущерб в размере более 3,6 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, т. е. хищение чужого имущества, совершённое в особо крупном размере»).

По информации региональных СМИ, уголовное дело возбуждено в отношении Ивана Литвинова, который является директором Института железнодорожного транспорта — филиала Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области директор одного из промышленных предприятий стал фигурантом уголовного дела о невыплате работникам зарплаты.

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