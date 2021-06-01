Гонконг, Китай, , 08:07 — REGNUM Компания JD Logistics, Inc., являющаяся подразделением доставки гиганта электронной коммерции JD.com, начал торги на фондовом рынке Гонконга с 28 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Торговля акциями компании открылась на уровне 46,05 гонконгских долларов (почти $6), что выше цены предложения в 40,36 гонконгских долларов.

Публичное предложение компании было переподписано более чем в 715 раз местными розничными инвесторами и почти в 11 раз международными покупателями. Ожидается, что JD Logistics привлечет 24,11 млрд гонконгских долларов, которые будут использованы, в частности, для модернизации и расширения логистических сетей, развития технологий цепочки поставок и общих корпоративных целей.

В частном отчете говорится, что JD Logistics является крупнейшим игроком с точки зрения общей выручки в отрасли логистических услуг интегрированной цепочки поставок в Китае с долей рынка 2,7% в 2020 году.

В 2020 году компания обслуживала более 190 000 корпоративных клиентов в самых разных отраслях, включая быстрорастущие потребительские товары, одежду, мебель для дома и свежие продукты, согласно ее проспекту.

Выручка компании составила 37,9 млрд юаней (почти $6 млрд) в 2018 году, 49,8 млрд юаней в 2019 году и 73,4 млрд юаней в 2020 году. Чистый убыток компании составил 2,8 млрд юаней, 2,2 млрд юаней и 4 млрд юаней в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно.