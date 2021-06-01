Уфа, , 08:09 — REGNUM Законопроект о внесении изменений в закон о туристской деятельности в Башкирии принят в первом чтении в республике. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

«Законопроектом предлагается закрепить в республиканском законодательстве правовой статус туристского маршрута, обозначить цели и принципы его эксплуатации», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Сообщается, что в Башкирии многие популярные туристические маршруты не прописаны ни в каких документах, поэтому они используются стихийно и не развиваются.

«Чтобы направить развитие туризма в цивилизованное русло, нужно создать правовые условия», — отметил Толкачев.

Отмечается, что правительство Башкирии будет определять порядок присвоения туристскому маршруту соответствующего статуса. А сведения о нем будут включены в реестр туристских ресурсов региона.

«Правовые аспекты эксплуатации туристских маршрутов хорошо проработаны на Алтае, в Крыму и Краснодарском крае. Интересный опыт законодательного регулирования имеется в Республике Саха-Якутия, в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках. Работая над созданием собственного документа, мы учли успешные наработки наших коллег», — пояснил спикер республиканского парламента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии запустили сайт «Выходные в Башкортостане», на котором можно узнать сведения об экскурсиях, достопримечательностях, гостиницах и ресторанах республики.