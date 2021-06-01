Москва, 1 июня 2021, 08:07 — REGNUM Российская валюта сдала позиции в последний день мая на фоне сниженной активности участников рынка из-за выходных в США и Великобритании, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Соединённые Штаты отмечали День памяти, Великобритания — майский банковский выходной.
Торги по рублевым парам 31 мая завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,38%, до 73,43 руб., евро/рубль — на 0,64%, до 89,79 руб., фунт/рубль — на 0,38%, до 104,29 руб.
Потери против евро оказались больше почти в два раза, чем против доллара и британца. Это было вызвано укреплением евро на Форекс.
Никаких новостей не выходило. Возможно, трейдеры корректировали свои позиции в последний день месяца.
Сегодня, 1 июня, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent превысила отметку в $70. Нефть дорожает в преддверии министерского заседания ОПЕК+ и в ожидании роста спроса на топливо.
Ожидается, что ОПЕК+ сохранит курс на постепенное увеличение добычи нефти с июля.
Дорожающая нефть является положительным фактором для российской валюты. Курс доллара снизился до $73,32.
По рублю сохраняется бычий тренд. Цель 72,65 руб./доллар остается актуальной до конца недели.
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