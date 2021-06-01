Будапешт, , 08:05 — REGNUM На молодёжном чемпионате Европы по футболу (игроки не старше 21 года) определились все участники полуфинала. 31 мая был сыграны четвертьфинальные матчи.

Сборная Германии победила команду Дании, сыграв вничью в основное и дополнительное время со счётом 2:2 и оказавшись точнее в серии пенальти — 6:5.

В полуфинале сборная Германии сыграют с командой Нидерландов, которая обыграла французов со счётом 2:1.

Вторую полуфинальную пару сборные Испании и Португалии. Испанцы в дополнительное время обыграли хорватов (2:1). Португальцы оказалась сильнее итальянцев (5:3) также в дополнительное время.

Полуфиналы пройдут 3 июня. Финальный турнир проходит в Венгрии и Словении.