Пекин, , 08:04 — REGNUM Главный орган Китая по контролю за рынком наложил максимальный штраф на оператора платформы для групповых покупок сообщества Nice Tuan за ненадлежащее ценообразование, которое нарушило рыночный порядок, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Государственное управление по регулированию рынка потребовало от компании выплатить штраф в размере 1,5 млн юаней (около $234 265) и прекратить свою деятельность на три дня в провинции Цзянсу, проведя расследование.

По мнению регулятора, платформа сбрасывала продукты по ценам ниже себестоимости, чтобы вытеснить конкурентов, нарушая нормальный порядок производства и эксплуатации, нанося ущерб законным правам и интересам других участников рынка. Это также нанесло ущерб интересам потребителей, заманив их ложной или вводящей в заблуждение практикой ценообразования, заявила администрация.

В марте администрация наложила административные штрафы на пять ведущих платформ групповых покупок сообщества, включая Nice Tuan, за ненадлежащее ценообразование. Платформа пообещала активно исправить ситуацию. Однако несправедливое ценообразование все еще существует в некоторых элементах бизнеса компании.