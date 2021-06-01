Улан-Удэ, , 08:03 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 38 677.

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«Из 87 новых случаев COVID-19: 63 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 4675 человек», — отметили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 37 086 человек. Жертвами коронавируса стали 898 пациентов, из них двое скончались за последние сутки. В стационарах на лечении остаётся 594 больных, в амбулаторном режиме лечатся ещё 99 носителей.