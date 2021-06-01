Пекин, , 08:00 — REGNUM Согласно недавнему отчету, за последние пять лет около 90% выпускников высших профессиональных учебных заведений Китая смогли найти работу в течение полугода после окончания учебы, сообщает агентство Синьхуа.

Уровень занятости выпускников профессиональных школ оставался на стабильном уровне в течение последних пяти лет, а среднемесячная заработная плата, которую они получают через полгода после окончания учебы, увеличилась на 7,37% в период с 2018 по 2019 год, сообщила газета China Education Daily.

Более 93% выпускников заявили, что они удовлетворены полученным образованием, говорится в докладе Национального института образовательных наук КНР. Согласно отчету, большинство выпускников были наняты частным сектором и отдельными предприятиями, а их основные работодатели работают в секторах образования, строительства, здравоохранения и социальной работы.

В докладе говорится, что профессиональное образование также способствовало региональному развитию. В нем говорилось, что почти 60% выпускников высших профессиональных учебных заведений выбрали работу в том же населенном пункте, где расположена их альма-матер, а 66% работали на малых и средних предприятиях в интересах развития местной экономики.