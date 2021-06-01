Тюмень, , 07:59 — REGNUM В Тюменской области с 1 июля вырастет тариф регионального оператора на сбор, вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает региональный департамент тарифной и ценовой политики.

Поясняется, что региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Тюменское экологическое объединение» ввело в эксплуатацию мусоросортировочный завод в Ишимском районе и мусороперегрузочную станцию в Ялуторовске. В новый повышенный тариф вошли расходы на эксплуатацию данных объектов.

Департамент пересмотрел единый экономически обоснованный тариф регионального оператора, и с 1 июля 2021 года он составит 6 905,09 рублей за тонну (без налога на добавленную стоимость), рост составил 9,8%. Ранее установленный льготный тариф для населения не изменился.

Для проживающих в многоквартирных домах плата за отходы составит 146,26 рублей с человека в месяц (плюс 4,81 рубля с человека в месяц); для проживающих в жилых домах — 125,42 рублей с человека в месяц (плюс 4,13 рубля).

При этом отмечается, что рост совокупного коммунального платежа у жителей Тюменской области с 1 июля 2021 года не превысит 3,4%.