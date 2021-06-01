Сува, , 07:58 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,9 зарегистрированы к югу от островов Фиджи, 1 июня сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 802 км от столицы островного государства города Сува, а его очаг залегал на глубине 575 км. Угроза цунами не объявлялась. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня у берегов японского острова Хонсю зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3.

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