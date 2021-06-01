Пекин, , 07:57 — REGNUM Китайские гиганты электронной коммерции объединят усилия для продвижения продуктов нематериального культурного наследия в ежегодный День культурного и природного наследия страны, который в этом году празднуется 12 июня, сообщает агентство Синьхуа.

На фестивале будут представлены основные платформы электронной коммерции страны, включая Alibaba, JD.com, Pinduoduo, Vip.com, а также платформа для обмена видео Douyin. Они будут проводить онлайн-акции продаж, такие как прямые продажи, распродажи и групповые покупки. Торговый фестиваль направлен на то, чтобы помочь закрепить успехи кампании по борьбе с нищетой в стране, повысить потребление и популяризировать традиционную культуру.

Нематериальное культурное наследие играет важную роль в усилиях Китая по борьбе с нищетой. С 2018 года по всей стране было построено более 2200 мастерских нематериального культурного наследия, которые помогли организовать почти полмиллиона рабочих мест.

Фестиваль онлайн-покупок в 2020 году доказал свою успешность в содействии восстановлению бизнеса и увеличению потребления в эпоху после COVID-19 в дополнение к сохранению ресурсов ICH, говорится в заявлении Министерства культуры и туризма.

Китай начал отмечать день культурного наследия во вторую субботу июня с 2006 года. В 2017 году он был переименован в День культурного и природного наследия.