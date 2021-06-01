Уфа, , 07:57 — REGNUM Два автомобиля опрокинулись за сутки на дорогах в Башкирии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что одно ДТП произошло утром 31 мая в Давлекановском районе. Автомобиль «Лада Калина», под управлением 18-летнего мужчины, на 37 км автотрассы Давлеканово-Ивангород съехал в кювет и там опрокинулся.

Отмечается, что в результате водитель, который получил водительские права на прошлой неделе, получил не совместимые с жизнью травмы. Двух пассажиров этого транспортного средства (26-летнего и 33-летнего мужчин) доставили в медучреждение с различными травмами. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации пресс-службы ведомства, второе ДТП произошло днем того же дня в Баймакском районе. Автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился 40-летний мужчина, на 25 км автотрассы Баймак-Алгазино опрокинулся в кювете.

В этом ДТП водитель получил не совместимые с жизнью травмы.

«Его пассажир травм не получил, отделался шоком. С его слов, погибший управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Химико-токсикологическое исследование водителя покажет был ли он на момент ДТП пьян», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП погиб один человек.