1 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Наталья Хомутова, , 09:11 — REGNUM В Березниках Пермского края родственники пациентки, которая получает лечение в краевой больнице им. Вагнера, пожаловались на пьяного врача и выложили в соцсети видео, на котором видно, что мужчина явно в неадекватном состоянии находится на рабочем месте, а впоследствии спит на диване. Между тем этот дежурный врач должен был делать сложную перевязку женщине, при этом пациентка должна пребывать под наркозом.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины (фрагмент).XIX

«Хочется, чтобы такие случаи не оставались в стороне, а люди были наказаны и помнили, что они несут ответственность за жизни людей», — отметил автор жалобы. По словам родственников пациентки, они добились посещений больной и многое видели за это время в медучреждении, но ситуацию с пьяным врачом назвали финалом.

Информация вызвала активный диспут среди подписчиков паблика «Чёрный список/Березники» в соцсети «ВКонтакте». Комментаторы разделились на два лагеря: одни пытаются оправдать поведение сотрудника больницы, другие категоричны — пьянство на работе недопустимо.

«Вот после этой статьи никого не пустят посещать больных. И чего вы добились? Только навредили другим посетителям. Ну, а врачу ничего не будет. Их и так на вес золота», — возмутилась Фаина О.

В ответ посыпались комментарии, что при таком «золоте» жить страшно, таких недоврачей надо увольнять, а набирать молодых и амбициозных. И тут подписчики затронули проблему кадров в здравоохранении — за адский труд медики получают гроши, поэтому госбольницы испытывают кадровый голод. Молодежь неохотно идет работать в бюджетные организации.

«Только вот на место уволенных и ушедших никто не придёт, и совсем некому будет лечить и учить. Бардак в медицине и в образовании. Работают те, кому или давно пора не пенсии быть, или вот такие кадры. А заменить их некому. Поэтому от того, что врачи (педагоги) увольняются, ничуть не лучше, а только хуже. Не идёт никто, не едет в этот маленький городок работать в области медицины и образования за гроши, люди, наоборот, молодежь уезжает отсюда», — отметила Марина К.

Медсестра реанимационного отделения Александр Куликов (с) ИА REGNUM

Ряд комментаторов считает, что нельзя линчевать человека, не вникнув в ситуацию, возможно, у врача что-то стряслось в жизни. «Просто врачу в этот день выходной надо было взять, всякое у человека может случиться. А врач он хороший, много благодарных пациентов», — сказала Олеся.

«Я вам так скажу, если человек порядочный, то он порядочен во всём, а не выборочно, в четверг буду хорошим врачом, а в субботу пьяным! Я не осуждаю, его тело — его дело! Но пьяными не рождаются, ими становятся, будучи в трезвом уме… И если я ответственна перед людьми, а тем более их жизнями, я на работу пьяная не иду! Я не знаю, как оправдать этого хорошего врача. Может быть, потому что они и думают, что они единственные и неповторимые на всю округу, от того такая вседозволенность?!» — парировала Елена Л.

«Ложиться стало страшно в больницу. Думаешь, вернёшься ли домой…» — размышляет Наталья.

«Люди! Подождите загрызать человека! Ведь никто и не подумал, что произошло у человека в жизни! Врачи должны, врачи обязаны, давали клятву и т. д., НО врачи — тоже люди! Я не оправдываю его поведение на рабочем месте, но ведь он не с хирургическим инструментом в операционной стоит в неподобающем виде! А перевязки делают медсёстры. Конечно, такого быть не должно. Каждый может оступиться!» — выступила в защиту медика Оленька О.

Больница. Александр Куликов (с) ИА REGNUM

Этот комментарий вызвал шквал ответных. Люди пишут о том, что не следует мешать работу и личное, необходимо правильно расставлять приоритеты, медик не имеет права быть пьяным на рабочем месте.

«Не нужно делать вид, что его алкогольное опьянение — это нормально и списывать на личное. Давайте, тогда пожарные будут пить, когда будет пожар, полицейские будут пить, когда будут убивать человека», — сказала Алексия П.

Свой комментарий оставил и минздрав Пемского края: «По информации администрации краевой больницы им. Вагнера, врач с признаками алкогольного опьянения был отстранён от работы. В настоящее время проводится проверка. С врача будут запрошены объяснения и применены меры дисциплинарного воздействия с последующим увольнением».

"По какой статье увольнение? Как обычно, «по собственному желанию»? Тут всё на лицо, что еще проверять?» — недоумевает Ольга Р.

Еще один подписчик считает, что жёстко проверять надо не только этого врача, но и медиков всех больниц, а также станций скорой помощи.

Скорая помощь у больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

Среди комментаторов нашлись и те, кто подверг критике действия автора поста, выложившего в интернете видео, где запечатлен пьяный медик. Подписчики считают, что человеку еще жить в этом городе, а врача так опозорили. Стоило обойтись жалобой непосредственно главврачу или в минздрав. Однако оппоненты придерживаются иного мнения: сейчас везде и все надо снимать на видеокамеру, тогда оперативно принимаются меры. Люди давно сделали вывод, что интернет — животворящий и эффективный инструмент для решения проблем. Бюрократизм перед ним отступает.