Хайкоу, Китай, , 07:54 — REGNUM Министерство коммерции Китая заявило, что сконцентрирует региональные штаб-квартиры транснациональных корпораций в южной островной провинции Хайнань, чтобы ускорить создание порта свободной торговли Хайнань, сообщает агентство Синьхуа.

«Существующие меры по стимулированию инвестиций будут реализованы наилучшим образом. Региональные штаб-квартиры транснациональных компаний также будут направлены на Хайнаньский порт», — заявил представитель министерства Гао Фэн.

Заметный прогресс был достигнут с тех пор, как в июне прошлого года страна опубликовала генеральный план по превращению острова в всемирно влиятельный и высокостатусный порт свободной торговли к середине века.

По словам Гао, Китай разработал 28 стратегий и мер по либерализации и облегчению торговли товарами и услугами в рамках Хайнаньского порта. Он также обнародовал 22 специальные меры по расширению доступа на рынки в секторах, включая финансы, культуру и медицинское обслуживание.

В начале этого месяца в Хайнане состоялась первая Китайская международная выставка потребительских товаров. Это была первая в истории выставка Китая, посвященная качественным потребительским товарам на национальном уровне, в которой приняли участие 2628 брендов из 1505 предприятий из страны и из-за рубежа.