Анадырь, , 07:58 — REGNUM На Чукотке в Анадырском районе идёт ледоход — уровень реки Майн у села Ваеги составляет 1025 см.

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На 1 июня на 75 см уровень воды превышает отметку неблагоприятного явления.

«Подтоплено 10 придворовых территорий, в том числе около школы. Уровень продолжает подниматься, но не так активно, как в предыдущие дни», — рассказал ИА «Чукотка» первый заместитель начальника главка окружного МЧС Анатолий Панов.

В течение трёх суток река Анадырь превысит отметку неблагоприятного явления у села Марково — уровень опасного явления 500 см, а в пик паводка у села ожидают 520 см.

Прогнозируется существенное подтопление населённого пункта, взлётно-посадочной полосы аэропорта, гаражей, сараев и других построек в нижней части села. На местах подготовлены пункты временного размещения, созданы запасы питьевой воды, продуктов и ГСМ. Для ликвидации возможных ЧС создан резервный фонд окружного правительства, а также финансовые резервы Анадырского и Билибинского районов.

Между тем, в Билибинском районе, по данным МЧС, паводок проходит спокойно. Снег растаял, у всех населённых пунктов кроме села Илирней льда уже нет. У села Островное уровень воды начал снижаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в первые дни июня в зону возможного подтопления попадает до 17 населенных пунктов в пяти муниципалитетах: Хабаровск, Хабаровский, Нанайский, Амурский и Комсомольский районы, 25 приусадебных участков, свыше 280 дачных и земельных участков, 13 участков дорог. Подтопление жилых домов не прогнозируется.