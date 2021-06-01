Москва, , 07:53 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на претензии Чехии, Украины, Грузии и стран Прибалтики на компенсации и напомнил, кто кому должен.

«В своих попытках самоутверждения Чехия, Украина, Грузия и страны Прибалтики до скучного предсказуемы. Что ни заявление — начинают с политики, заканчивают «дайте денег» — рассуждает Володин в ТГ-канале.

Политика не собес, подчеркнул парламентарий.

«Получать деньги и быть независимыми не получится. Так не бывает», — отметил он.

«Да не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз», — напомнил Володин.

Он также указал странам, что «именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР».

«Если совести нет, то хотя бы меру надо знать. Помните, что русский мужик долго запрягает, но быстро едет», — отметил Володин.

Он призвал страны принести извинения и начать думать о будущем.