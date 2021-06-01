Пекин, , 07:50 — REGNUM Китай планирует значительно усилить роль музеев в культурном обмене и образовании, согласно недавно опубликованному руководству по развитию музеев, сообщает агентство Синьхуа.

В последние годы музеи в Китае сыграли важную роль в представлении китайской культуры зарубежной аудитории, сказал официальный представитель Национального управления культурного наследия КНР Ло Цзин, добавив, что китайские музеи будут продолжать выставлять свои коллекции в зарубежных странах.

Как предлагается в руководстве, на будущих выставках китайские музеи будут стремиться продемонстрировать общую ценность человечества, воплощенную в китайской культуре, а не просто сдавать в аренду или демонстрировать свои коллекции, добавил Ло.

Ло также отметил, что китайские музеи будут расширять сотрудничество с зарубежными коллегами путем совместного проведения выставок, проведения совместных исследований и обмена персоналом.

Представляя предложение руководства по повышению роли музеев в образовании, заместитель главы Управления национального культурного наследия Гуань Цян сказал, что музеи в Китае будут развивать более тесные связи с учебными заведениями.

Недавнее руководство также направлено на повышение доступности культурных услуг для населения, сказал представитель Министерства культуры и туризма КНР Ли Хун.