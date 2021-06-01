Холмск, Сахалинская область, , 07:49 — REGNUM Возгорание произошло в автомобиле в городе Холмске Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел утром 1 июня у дома № 4 по переулку Старый. Спасатели прибыли на место происшествия спустя пять минут после поступления сигнала о возгорании. К этому времени автомобиль был полностью охвачен огнем. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая пожар произошел в автомобиле «Шевроле Нива» в Саратове. В результате возгорания погиб 51-летний мужчина.