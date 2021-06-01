Ульяновск, , 07:43 — REGNUM В ряде районов Ульяновской области запас влаги в почве достиг «критической отметки», в том числе на посевах яровых культур. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Исполняющий обязанности министра АПК Михаил Семёнкин проинформировал, что в южных районах области запас влаги достиг «критической отметки», то есть не превышает 20 миллиметров в 20-сантиметровом почвенном слое.

По словам главы аграрного ведомства, помимо почвенной засухи, также наблюдается воздушная засуха на лёгких почвах на посевах озимых и яровых зерновых культур, ярового рапса.

Напомним, в Ульяновской области план по посеву яровых культур (зерновые и зернобобовые) превышен на 2,7%: на 31 мая посеяно 691 746 гектаров. В 2020 году яровыми было занято 652 тыс. гектаров площадей.

Как сообщало ИА REGNUM, май в Ульяновской области, как и во многих регионах Поволжья, выдался жарким, иногда температура воздуха превышала 33-градусную отметку. В настоящее время в лесах региона установилась чрезвычайная пожарная опасность пятого уровня.

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