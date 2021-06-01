Пекин, , 07:41 — REGNUM Китай обяжет сообщать о нарушениях прав и интересов несовершеннолетних в соответствии с законом, объявила Верховная народная прокуратура КНР 31 мая, сообщает агентство Синьхуа.

В соответствии с недавно пересмотренным Законом о защите несовершеннолетних, который должен вступить в силу 1 июня, указанные учреждения, такие как школы и детские сады, а также отдельные лица будут привлечены к ответственности за непредставление сообщений о таких правонарушениях, приведшим к серьезным последствиям, говорится в сообщении прокуратуры.

Органы прокуратуры будут работать с компетентными ведомствами для продвижения механизма обязательной отчетности, добавил он.

В мае прошлого года прокуратура и различные департаменты, включая Министерство общественной безопасности КНР, совместно разработали набор временных руководящих принципов по созданию обязательного механизма отчетности по делам, связанным с несовершеннолетними жертвами.

Чтобы обеспечить реализацию механизма, SPP будет работать с соответствующими органами, чтобы проверить, было ли выполнено обязательство по представлению отчетности в каждом отдельном случае.