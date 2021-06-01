Кейптаун, , 07:41 — REGNUM Разногласия по поводу избрания нового председателя парламента Африканского союза закончились дракой между членами этого законодательного органа, 31 мая передала радиостанция SABC.

В результате потасовки заседание, проходившее в городе Мидранд в ЮАР, было сорвано. Спор между депутатами начался из-за вопроса о смене председателя путем ротации по регионам.

Два последних спикера парламента были выходцами из стран Западной Африки. Депутаты из государств юга Африки потребовали, чтобы председателем избрали их представителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в парламенте Лесото произошла драка между депутатами, вызванная длительным спором по поводу правил о продаже продукции шерстяной и мохерной промышленности.

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