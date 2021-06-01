Три человека погибли в ДТП в Псковской области

Псков, 1 июня 2021, 08:12 — REGNUM Три человека погибли, еще один получил травмы после того как автомобиль, в котором они находились, съехал в кювет в Псковской области. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
ДТП произошло 1 июня около 05:00 мск в Куньинском районе Псковской области. По предварительной информации, водитель за рулем Volkswagen допустил съезд в кювет и столкновение с деревом.
«На месте погибли два человека, еще один скончался в медицинском учреждении,— рассказали в ведомстве. — Установлена личность водителя, погибшего в ДТП. Им оказался 27-летний великолучанин. Также известно, что погибшие и раненый — мужчины».
На месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали трагедии.