Псков, 1 июня, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Три человека погибли, еще один получил травмы после того как автомобиль, в котором они находились, съехал в кювет в Псковской области. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Псковской области Три человека погибли в ДТП в Псковской области

ДТП произошло 1 июня около 05:00 мск в Куньинском районе Псковской области. По предварительной информации, водитель за рулем Volkswagen допустил съезд в кювет и столкновение с деревом.

«На месте погибли два человека, еще один скончался в медицинском учреждении,— рассказали в ведомстве. — Установлена личность водителя, погибшего в ДТП. Им оказался 27-летний великолучанин. Также известно, что погибшие и раненый — мужчины».

На месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали трагедии.