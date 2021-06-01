Бостон, США, , 07:30 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили форварды Джош Бейли, Кайл Палмьери, Жан-Габриэль Пажо и Кейси Сизикас.

В составе «Бостона» точными бросками отметились нападающие Чарли Койл, Патрис Бержерон и Брэд Маршан.

Таким образом, в серии до четырёх побед «Айлендерс» сравняли счёт — 1:1.