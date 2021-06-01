Ханой, , 07:29 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки вывили 111 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Сообщается, что все случаи заражения связаны с распространением инфекции внутри страны. Из них 51 инфицированного выявили в городе Хошимине, еще 45 — в провинции Бакзянг, где находится крупнейший в республике очаг распространения инфекции. Еще 15 пациентов выявили в провинции Бакнинь.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во Вьетнаме достигло 7432. Из них 5926 человек заразились непосредственно на территории республики. При этом 4356 случаев выявили с конца апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая во Вьетнаме выявили гибридный вариант коронавируса SARS-CoV-2. По данным вьетнамских ученых, он является гибридом британского и индийского штаммов. При этом именно эта разновидность коронавируса начала стремительно распространяться во Вьетнаме.