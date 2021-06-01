Ульяновск, , 07:29 — REGNUM В Ульяновской области завершается посевная кампания. Аграрии перевыполнили план по посеву яровых культур, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По данным на 31 мая, яровые культуры (зерновые и зернобобовые) посеяны на площади 691 746 гектаров. Это на 2,7% превышает план на 2021 год. Власти отмечают, что почти все районы продолжают перевыполнять план.

Кроме того, в Ульяновской области завершили посев сахарной свёклы, продолжается посадка картофеля, овощей и кормозаготовка. Также проводится обработка паров под сев озимых культур: охвачено 163 508 гектаров (75% от плана).

Напомним, под урожай-2021 в Ульяновской области планируют посеять 1,6 млн гектаров, в том числе зерновыми — 668,6 тыс. гектаров (в 2020 году — 652 тыс. гектаров).

Как сообщало ИА REGNUM, в честь весенних посевных работ в Ульяновске прошёл чувашский праздник Акатуй («свадьба плуга и сохи»), в котором приняли участие гости из четырёх регионов — Чувашии, Татарии, Башкирии и Самарской области.

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