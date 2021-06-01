Южно-Сахалинск, , 07:29 — REGNUM На Сахалине сотрудниками УФСБ задержан руководитель филиала Дальневосточного госуниверситета путей сообщения Иван Литвинов. Его подозревают в трудоустройстве мёртвых душ, сообщает 1 июня ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Руководитель трудоустроил в институт несколько фиктивных лиц, которые получали заработную плату. Ущерб образовательному учреждению составил более 3,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области бывший руководитель муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Волгодонска попался на взятке почти в 3 млн рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд.