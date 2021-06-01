Москва, , 07:30 — REGNUM Запрет на продажу sim-карт в нестационарных торговых объектах вступил в силу в России с 1 июня. Соответствующие поправки в закон «О связи» ранее подписал президент России Владимир Путин.

С сегодняшнего дня при покупке sim-карты обязательно потребуется заключить договор об оказании услуг связи, и номер должен быть зарегистрирован за определенным человеком.

Некоторые исключения возможны в случаях, когда оператор связи предлагает заключить договор об оказании услуг в передвижных пунктах обслуживания абонентов, специально оборудованных для этого. Кроме того, разрешается заключение договоров в интернете, но при условии, что пользователь пройдёт процедуру идентификации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или Единой биометрической системе (ЕБС).

Во всех случаях оператор должен будет проверить, достоверна ли предоставленная в ЕСИА информация. Если выяснится, что данные не соответствуют реальным, оператор будет вправе отказать в заключении договора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минцифры России установит переходный период для регистрации М2М сим-карт, которые используются для удалённого контроля работы некоторых устройств.

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