Торонто, Канада, , 07:26 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Монреаля» шайбы забросили форварды Брендан Галлахер, Кори Перри и Тайлер Тоффоли. У «Торонто» отличился нападающий Вильям Нюландер.

Таким образом, «Монреаль» вырвал победу в серии у «Торонто» со счётом 4:3 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ.

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