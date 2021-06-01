Екатеринбург, , 07:20 — REGNUM Губернатор Евгений Куйвашев учредил ежегодные премии для работников системы здравоохранения Свердловской области и волонтёров-медиков. Соответствующий указ глава региона подписал 31 мая, сообщает региональный департамент информполитики.

Премии будут присуждаться в десяти номинациях, среди которых — «На переднем крае», «За верность профессии», «Бескорыстное и самоотверженное служение людям» и другие. Всего губернатором учреждены 22 премии I степени в размере 270 тысяч рублей каждая, 22 премии II степени — по 220 тысяч рублей и III степени — по 160 тысяч рублей. Выдвигать соискателей будут медицинские коллективы, определит лауреатов специальная конкурсная комиссия, созданная минздравом.

Такое решение — признание заслуг всех уральских врачей в борьбе за сохранение жизней и здоровья жителей региона. Символично, что премии в сфере здравоохранения учреждены в Год медицинского работника, объявленный губернатором Евгением Куйвашевым.

«Врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, наши добровольцы-медики всегда показывают пример профессионального мужества и доблести. Но особенно мы почувствовали это в непростой период эпидемии. Я благодарен всем, кто продолжает давать отпор опасной инфекции, и всем, кто помогает жителям Свердловской области бороться с другими болезнями, сохраняет жизни и здоровье людей», — отмечает губернатор.