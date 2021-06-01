Манила, , 07:16 — REGNUM Власти Филиппин решили продлить запрет на въезд в страну из ряда стран из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил официальный представитель филиппинского президента Гарри Рок в ходе пресс-конференции.

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По его словам, запрет на въезд на Филиппины из Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки, Непала, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов продлевается до 15 июня. Ранее ограничения действовали до 31 мая. Изначально ограничение вводилось в конце апреля в связи с ростом заболеваемости COVID-19 на Филиппинах.

По последним данным, на Филиппинах с начала пандемии выявили 1 230 301 случай заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране умерли 20 966 человек.