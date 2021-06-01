Чебоксары, , 07:12 — REGNUM В России физические лица обладают портфелем в более чем 7 трлн рублей фондовых активов и предложения об инфраструктурных активах могут быть на «ура!» восприняты гражданами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в Чебоксарах на выездом заседании комитета Госдумы по финансовому рынку первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Сергей Швецов Cap.ru

Говоря о различных механизмах реализации инфраструктуры, он сделал акцент на участии и вовлечённости самих граждан.

«Здесь уже упоминалось проектное финансирование стройки. Фактически сегодня физические лица могут участвовать в нулевом цикле только через эскроу-счета. Банк получает дешёвый ресурс, которым делится со строительными компаниями. Система показала свою жизнеспособность, но она относится только к жилищному строительству, другие инфраструктурные объекты с помощью такой же схемы не реализуются», — сказал Сергей Швецов.

При этом он подчеркнул, что в то же время предусмотрены так называемые краудфандинговые проекты: муниципалитеты могут предложить жителям поучаствовать в финансировании инфраструктурных проектов, выпуская, в частности, специализированные облигации. А жителям, в свою очередь, может быть установлен льготный тариф за пользование инфраструктурой.

В продолжение темы первый заместитель председателя Банка России оценил как «очень важная составляющая» участие населения в самом управлении, «то есть люди строят то, что им нужно».

«Понятно, что сегодня мы активно занимаемся зелёными финансами, социальными финансами. […] Этот рынок будет весьма активно развиваться, это глобальный тренд и спрос на зелёные инвестиции будет только расти. Поэтому мне кажется, что строителям и организаторам инфраструктурных проектов грех этим не воспользоваться.

Обращаю внимание, что сегодня денег физических лиц на рынке гораздо больше, чем денег пенсионных фондов, денег страховых компаний. В общей сложности, по нашим подсчётам, физические лица обладают портфелем в более чем 7 трлн рублей фондовых активов. Я думаю, что предложение инфраструктурных активов будут на «ура!» воспринято нашими гражданами», — считает Сергей Швецов.