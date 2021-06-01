Жители России обладают портфелем в 7 трлн рублей фондовых активов
Чебоксары, 1 июня, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В России физические лица обладают портфелем в более чем 7 трлн рублей фондовых активов и предложения об инфраструктурных активах могут быть на «ура!» восприняты гражданами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в Чебоксарах на выездом заседании комитета Госдумы по финансовому рынку первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.
Говоря о различных механизмах реализации инфраструктуры, он сделал акцент на участии и вовлечённости самих граждан.
При этом он подчеркнул, что в то же время предусмотрены так называемые краудфандинговые проекты: муниципалитеты могут предложить жителям поучаствовать в финансировании инфраструктурных проектов, выпуская, в частности, специализированные облигации. А жителям, в свою очередь, может быть установлен льготный тариф за пользование инфраструктурой.
В продолжение темы первый заместитель председателя Банка России оценил как «очень важная составляющая» участие населения в самом управлении, «то есть люди строят то, что им нужно».