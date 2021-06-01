Благовещенск, , 07:05 — REGNUM Глава Благовещенска Олег Имамеев за 2020 год задекларировал доход в сумме 2,193 млн рублей, что в два раза меньше, чем в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании официально опубликованных на сайте мэрии столицы Приамурья данных.

Читайте также: Губернатор Приамурья Василий Орлов в 2020 году стал больше зарабатывать

В 2019 году Имамеев получил доход в сумме 4,083 млн рублей. В декларации было указано, что в сумму дохода включены средства, полученные от продажи имущества.

Один из трёх несовершеннолетних детей мэра города за 2020 год заработал 224 тыс. рублей.

Список имущества Имамеева не претерпел изменений в 2020 году. На нем по прежнему числится гараж, автомобиль Infiniti QX80, жилой дом площадью 463,8 кв. м., земельный участок в 2214 кв. м. На двух несовершеннолетних детей оформлена квартира площадью 80,4 кв. м. На третьего ребёнка ещё одна квартира в 66,7 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области Василий Орлов за 2020 год задекларировал доход в сумме чуть более 5 млн рублей.