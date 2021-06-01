Пекин, , 07:18 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Сирии Башара Асада с победой на выборах и пообещал «традиционно дружественному государству» помощь в борьбе с COVID-19, в оживлении экономики и улучшении жизни граждан. Об этом 1 июня сообщает Центральное телевидение Китая.

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«Китай решительно поддерживает Сирию в защите её государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности, будет оказывать посильную помощь Сирии в борьбе с эпидемией коронавируса, оживлении экономики страны и улучшении жизни её народа», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

В документе отмечается, что Сирия была одной из первых арабских стран, которые установили с Китаем дипломатические отношения. И КНР «будет содействовать продвижению китайско-сирийского сотрудничества на новый уровень».

Си Цзиньпин подчеркнул свою готовность работать вместе с президентом Асадом «для дальнейшего продвижения двусторонних связей и достижения ещё больших успехов».

Напомним, на прошедших в конце мая выборах президента Сирии за действующего главу государства Башара Асада проголосовали 95,1% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления Башару Асаду по поводу его победы на выборах президента Сирии направил президент России Владимир Путин.

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